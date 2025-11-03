С будущего года в Азербайджане повышается акцизная ставка на импортируемые легковые автомобили, произведённые более 7 лет назад.

Это отражено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, передает АПА.

В настоящее время, если срок с даты производства импортируемых легковых автомобилей превышает 7 лет, к сумме акциза применяется повышающий коэффициент — 1,2 для легковых автомобилей с бензиновым двигателем и 1,5 для легковых автомобилей с дизельным двигателем.

Согласно проекту, с 1 января 2026 года при ввозе в Азербайджан легковых автомобилей, возраст которых превышает 7 лет, акцизная ставка будет рассчитываться с применением повышающих коэффициентов: 1,5 — для автомобилей с бензиновым двигателем и 2 — для автомобилей с дизельным двигателем.