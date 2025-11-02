В ответ на новые санкции США против России, турецкие нефтеперерабатывающие заводы начали увеличивать закупки нефти не из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из крупнейших заводов — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской SOCAR, недавно приобрел четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других стран для поставок в декабре. По расчетам агентства, объем поставок составит от 77000 до 129000 баррелей в день, что значительно снижает долю российской нефти: в сентябре–октябре почти весь объем переработки STAR — около 210000 баррелей в день — приходился на Россию.

Другой крупный переработчик, Tupras, также увеличивает закупки нефти не из России, включая сорта из Ирака, аналогичные российскому Urals. По данным Reuters, один из заводов компании вскоре полностью прекратит переработку российской нефти, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу без нарушения санкций. Tupras уже диверсифицировал поставки, впервые закупив нефть из Бразилии, а в начале ноября ожидает вторую партию ангольской нефти сорта Mostarda.

По информации Kpler, в ноябре Турция должна получить 141000 баррелей иракской нефти в день, против 99000 баррелей в октябре. В январе–октябре страна импортировала около 669000 баррелей в день, из которых 317000 баррелей (47%) приходилось на Россию, тогда как в прошлом году на РФ приходилось 333000 баррелей из 580000.

Турция, вместе с Китаем и Индией, остается одним из немногих покупателей российской нефти. Действия турецких НПЗ отражают влияние усилий США, ЕС и Великобритании по ограничению продаж российского сырья, используемого для финансирования войны в Украине, отмечает Reuters.