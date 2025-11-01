В Баку и на Абшеронском полуострове 2 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами возможен дождь. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 11-15, днем — 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых восточных районах временами пройдут осадки, возможны грозы. На отдельных территориях ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем — 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.