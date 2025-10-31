С ноября изменится схема движения регулярного маршрута №503, соединяющего Сумгайыт и поселок Сарай с Бакинским международным автовокзальным комплексом.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с учетом пассажиропотока автобусы маршрута №503 будут курсировать между Сумгайытом и станцией метро «20 Января».

Начальная остановка маршрута расположена на улице Зульфу Гаджиева в Сумгайыте, а конечная — на улице Сейида Джафара Пишевари в Баку.

Для удобства пассажиров число современных и экологически чистых автобусов на маршруте будет увеличено: перевозку будут обеспечивать 21 автобус с интервалом движения 8–9 минут. Оплата проезда осуществляется безналично, стоимость билета составляет 0,80 маната.