Завтра, 1 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 31 октября на 1 ноября местами возможна морось. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков. В некоторых местах временами будет туман. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 0-4 градуса мороза, днем 5-9 градусов тепла.