На улице Дадаш Буньядзаде в Ясамальском районе Баку создано пять новых парковочных площадок, которые уже введены в эксплуатацию и доступны для водителей.

Об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

При организации парковок были предусмотрены специальные условия для автомобилей водителей с ограниченными физическими возможностями.

В ближайшие дни новые парковочные зоны появятся также на улицах Улуханлы и Физули. На этих улицах уже нанесена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки, после чего новые парковочные площадки будут предоставлены в пользование владельцев транспортных средств.