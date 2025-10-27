Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждалось расширение географии дальнобойных ударов Украины по России.

По словам главы государства, основной темой заседания стали дальнобойные удары по российской инфраструктуре. В мероприятии участвовали производители оружия и все ответственные за выполнение атак.

«Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская нефтепереработка уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что уже ведется работа с производителями по долгосрочным контрактам на три года, что позволит лучше планировать применение ресурсов и масштабировать поставки украинским воинам.

Кроме того, на Ставке обсуждались российские удары по украинской инфраструктуре и энергетическим объектам, определялись потребности в защите и задачи для работы с партнерами по поставкам систем ПВО. «Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения», — подчеркнул он.