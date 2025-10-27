В некоторых регионах и отдаленных селах Азербайджана остаются трудности с доступом к образованию. Об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она отметила, что для решения этих проблем расширяются образовательные возможности молодежи через различные проекты. «Есть причины, по которым мы уделяем особое внимание образованию девочек. В некоторых семьях, особенно в отдаленных селах, сохраняются стереотипы, будто девочке достаточно уметь вести хозяйство, и учеба ей не нужна. Хотя законодательство Азербайджана гарантирует равные права на образование, такие случаи всё ещё встречаются. Иногда нам приходится вмешиваться, чтобы вернуть в школу детей, лишенных образования, как девочек, так и мальчиков», — приводит «Репорт» слова Мурадовой.

Председатель комитета добавила, что каждый родитель, независимо от места проживания и положения, должен обеспечить ребенку доступ к образованию.