Москва готова принять концепцию США по урегулированию на Украине, о чем проинформировала в ходе саммита в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ютуб-каналу «Ультраханг».

«Президент России Владимир Путин [на Аляске] подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: «Верно ли это? Так ли это?» Все было подтверждено», — заявил министр.

Он добавил, что после этого президент Путин заявил, что «Россия готова принять концепцию США и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе». Прямого ответа не последовало, отметил дипломат.

Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками, добавил Лавров.