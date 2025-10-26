Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что страна по-прежнему безопасна для туристов, несмотря на участившиеся случаи похищения с последующим вывозом в Мьянму, где их заставляют работать в мошеннических колл-центрах.

«Таиланд остается безопасным и гостеприимным местом для туристов из всех стран», — подчеркнули в ведомстве.

Представитель МИД отметил, что власти уделяют большое внимание благополучию всех посетителей королевства. Туристам рекомендуется отслеживать официальные источники информации и быть бдительными при предложении услуг или работы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Мьянме и Камбодже освободили из рабства 3,5 тыс. человек, включая более ста девушек из стран СНГ, которые приехали в Таиланд работать моделями. Мошенники, притворявшиеся агентами, заманивали девушек, чтобы продать их на органы или заставить работать в мошеннических колл-центрах.