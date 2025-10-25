Министерство здравоохранения Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС). Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов, врач-реаниматолог Егяна Аббасова.

По ее словам, эти анализы важны для трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

«В настоящее время в очереди находится 1 021 человек, страдающий от недостаточности различных органов», — добавила она.