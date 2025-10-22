Сегодня мы ищем ответ на очень конкретный и чрезвычайно важный вопрос: возможно ли адаптироваться к новым реалиям, не затрагивая духовное наследие, традиции и ценности? Ответ на этот вопрос поможет нам более чётко понять, какими должны быть современные модели религиозного образования в контексте духовных ценностей и глобальных вызовов. Об этом заявил глава Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов на церемонии открытия международного симпозиума под названием «Современные модели религиозного образования: в контексте духовных ценностей и глобальных вызовов», сообщает Minval.

Он отметил, что политика толерантности и мультикультурализма, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, не только способствует сохранению религиозного и культурного многообразия, но и позволяет представить страну миру как пространство международного диалога и сотрудничества. Эта политика чётко определяет границы социальной и духовной ответственности, необходимой для обеспечения мирного и взаимоуважительного сосуществования различных этнических и религиозных групп. Модель религиозного образования, реализуемая Азербайджаном, также основывается на этих принципах. Она сочетает в себе классические исламские традиции и современные педагогические подходы. Совершенствование этой модели является одной из главных целей, стоящих сегодня перед нами.

Мамедов подчеркнул, что в стремительно меняющемся современном мире научно-технологический прогресс, глобализация, поток информации и углубление межкультурных связей создают новые возможности. Однако эти изменения в то же время в определённой степени воздействуют на традиционные системы ценностей народов. Сегодня теологи ищут ответ на очень конкретный и чрезвычайно важный вопрос: возможно ли адаптироваться к новым реалиям, не затрагивая духовное наследие, традиции и ценности? Ответ на этот вопрос поможет более чётко понять, какими должны быть современные модели религиозного образования в контексте духовных ценностей и глобальных вызовов. Для уточнения этих представлений возникает необходимость задаться ещё одним вопросом: в какой именно модели религиозного образования нуждается современный мир?

«Мы должны найти такую модель, которая обеспечит сохранение духовных ценностей, защиту общества от идей религиозного радикализма и экстремизма, поддержку традиций мультикультурализма и толерантности, а также воспитание молодёжи, способной адаптироваться к новым вызовам и реалиям. На фоне системы государственно-религиозных отношений, являющейся одним из важнейших элементов общественных связей, создание институциональных основ религиозного образования вызывает необходимость применения таких инструментов, как цифровые технологии, искусственный интеллект и инновационные методы обучения при преподавании традиционных религиозных знаний. Ведь религиозное образование не только способствует обогащению знаний и представлений, но и является важным инструментом, создающим стабильность и гармонию в обществе, укрепляющим взаимное доверие и сохраняющим культурную и историческую идентичность», — сказал главагоскомитета.

В эпоху цифровых технологий религиозное образование не должно быть консервативно замкнуто на прошлом, но и не должно, отвергая духовные ценности и традиции, слепо подчиняться модернизму.

«Нам необходима новая модель, построенная на золотой середине между традициями и вызовами времени. Такая модель может сыграть решающую роль в успешной реализации стратегических задач — сохранения духовных ценностей, социальной интеграции и подготовки к глобальному диалогу»- отметил Мамедов.