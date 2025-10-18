На автодороге Гусар–Шахдаг произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль марки Renault съехал с дороги в канал. В результате несколько человек пострадали.

Различные телесные повреждения получили житель Агдамского района Э. Аскеров, 1992 года рождения, житель Билясуварского района, А. Джафарзаде, 1996 года рождения, житель Уджарского района, Р. Гусейнов, 2004 года рождения, житель Бардинского района, Н. Мамедов, 1994 года рождения и житель Гусарского района, Н. Салимов, 1994 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Гусарского района.

По факту проводится расследование.