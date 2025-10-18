В Баку произошёл инцидент, который потребовал вмешательства спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). По данным пресс-службы, на горячую линию министерства “112” поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном в 4-м микрорайоне Насиминского района столицы, человек оказался в опасной ситуации.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Службы спасения особого риска. После оценки обстановки выяснилось, что 17-летний Али Азимов потерял равновесие при работе с подъемным механизмом, используемым для перемещения грузов внутри торгового объекта. В результате его нога застряла между устройством и стеной.

Сотрудники МЧС при помощи специального спасательного оборудования освободили молодого человека и передали его бригаде скорой помощи.

По предварительным данным, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия уточняются.

