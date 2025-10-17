Учёные из Азербайджана, Китая и Уральского федерального университета доказали, что на территории современного Кавказа 10-9 миллионов лет назад обитали гигантские хищники – «ужасные» гиены (Dinocrocuta gigantea). Их челюстные фрагменты были найдены в верхнемиоценовом местонахождении Эльдари в Азербайджане и подробно описаны в журнале Palaeoworld. Ранее эти кости ошибочно относили к другому виду — Hyaena eldarica.

По словам одного из авторов исследования, Данияра Хантемирова, взрослые особи могли достигать 400 килограммов, что сопоставимо с белым медведем и значительно превышает массу современных гиен. Мощные челюсти и зубы этих хищников были приспособлены для разгрызания костей и нанесения сокрушительных укусов. По своим охотничьим возможностям динокрокуты могли конкурировать с саблезубыми тиграми и другими хищниками миоцена.

Исследователи предполагают, что «ужасные гиены» питались крупными травоядными животными древней гиппарионовой фауны — безрогими «носорогами» (Chilotherium), а также оленеобразными. Несмотря на внешнее сходство с современными гиенами, динокрокуты не являются их прямыми предками: схожие черты возникли в результате конвергентной эволюции, когда неродственные виды развивают похожие приспособления из-за схожего образа жизни.

Находка в Эльдари стала важным подтверждением того, что Кавказ был частью древнего миграционного коридора, по которому крупные млекопитающие перемещались между Азией и Европой.