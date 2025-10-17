Сегодня в Баку проходит заключительная сессия 3-го Национального Градостроительного Форума, который стартовал 15 октября в городе Ханкенди. Как сообщает Minval Politika, мероприятие в этом году проходит под девизом: «Климатоустойчивые и здоровые города: региональные партнёрства и инновационные решения».

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана в партнёрстве с Программой ООН по населенным пунктам. В нём принимают участие около 400 представителей государственных и частных структур, международных организаций, научных институтов и гражданского общества из более чем 60 стран.

За три дня форум стал платформой для обсуждения актуальных вызовов и возможностей в сфере градостроительства с участием ведущих местных и международных экспертов. В рамках мероприятия прошли тематические дискуссии по следующим направлениям:

устойчивое восстановление после конфликтов и природных катастроф;

обеспечение жильём и создание достойных населённых пунктов;

развитие экологичных и энергоэффективных городов;

цифровизация и инновационные подходы в градостроительстве;

цели устойчивого развития и Новая городская повестка;

развитие региональных и международных партнёрств.

Особое внимание на форуме было уделено масштабным работам по восстановлению и строительству в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура, применению современных градостроительных стандартов и инновационных технологий, а также достижениям Азербайджана в постконфликтный период.

Значимую роль в работе форума сыграло участие авторитетных академических кругов, ведущих исследования в области урбанистики, что способствовало обмену знаниями и продвижению научно обоснованных устойчивых решений.

Форум завершится сегодня, 17 октября, в Баку, где проходит его заключительная часть.