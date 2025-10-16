В Бакинском военном суде прошло предварительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ), в отношении Илькина Ганбарова, Вюсала Агаева, Турала Алиева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене в виде шпионажа.

На заседании под председательством судьи Билала Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Суд принял решение о передаче дела на рассмотрение, а основное слушание назначено на 31 октября.

По данным СГБ, Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев были задержаны за помощь иностранной разведке и привлечены к следствию. Турал Алиев был задержан на территории Иордании, а Мамед Шарифов — в Турции; оба доставлены в Азербайджан.

Им предъявлены обвинения по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена).