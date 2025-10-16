В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку возникнут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает ОАО «Азеришыг», ограничения будут введены в связи с работами на 6 кВ-ной воздушной линии для повышения показателей качества подачи электроэнергии и обеспечения растущего спроса на нагрузку.

«В связи с этим с 10:00 до 15:00 возникнут перебои в подаче электроэнергии в некоторых частях поселка Баладжары, в массиве Союдляр, в окрестностях Главного управления дорожной полиции Азербайджана и в новом жилом массиве», — указали в ведомстве.

Там добавили, что после завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.