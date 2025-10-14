Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сбежал из страны на фоне так называемых протестов поколения Z.

Позже он вышел на связь и заявил, что бежал, опасаясь за свою жизнь после военного мятежа.

«Сегодня мне пришлось укрыться, чтобы сохранить свою жизнь. Но даже в таких условиях я не прекращаю искать выход», — заявил он в ходе прямой трансляции в фейсбуке, не раскрывая свое местонахождение.

Андри Радзуэлина отметил, что главы африканского континента предлагали отправить войска для установления мира на фоне бунта зумеров в регионе, но он отказался.