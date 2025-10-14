Бывший госсекретарь США и кандидат на пост президента Хиллари Клинтон неожиданно похвалила Дональда Трампа за успешную мирную сделку по Газе и освобождение израильских заложников. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на её интервью телеканалу CBS.

«Я действительно высоко оцениваю президента Трампа и его администрацию за усилия по разрешению конфликта на Ближнем Востоке», — заявила Клинтон.

Политик также выразила благодарность лидерам арабских стран за участие в мирном процессе и отметила их стремление «видеть путь вперёд к тому, что часто называют завтрашним днём».

Заявление Клинтон вызвало широкий отклик в США, ведь в прошлом она и Трамп были одними из самых жёстких политических соперников.