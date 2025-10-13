Президент США Дональд Трамп прокомментировал завершение войны в Газе.

«Наконец-то, спустя 3000 или 500 лет, сколько бы там ни было, война закончилась», — завил он в ходе своего выступления в Египте.



Трамп высказался о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и о Турции:

«У Эрдогана одна из самых мощных армий в мире. Он гораздо могущественнее, чем заявляет.

Он выиграл множество конфликтов, но не хочет никаких заслуг. Он хочет, чтобы его оставили в покое.

Он — крепкий орешек, но он мой друг и всегда рядом, когда он мне нужен.

Когда у НАТО возникают проблемы с ним, они обращаются ко мне. Я разговариваю с Эрдоганом, и он никогда не подводит. Он потрясающий. Спасибо за дружбу».



Трамп подписал мирную сделку по Газе.



Египет, Катар и Турция подписали с Трампом соглашение о прекращении огня в секторе Газа.



«Всегда говорили, что Третья мировая война начнётся на Ближнем Востоке, но этого не произойдет», — заявил Трамп.



«Начинается восстановление Газы. Возможно, это самая лёгкая часть — мы уже сделали самое сложное, а остальное приложится.

Мы все знаем, как восстанавливаться и строить лучше, чем кто-либо в мире», — заявил Трамп.

