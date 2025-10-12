92-летний президент Камеруна Поль Бийя объявил о намерении баллотироваться на восьмой срок. В случае победы он сохранит власть почти до своего 100-летия.

Выборы в Камеруне проходят в один тур — победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, даже если результат меньше 50 процентов.

Поль Бийя является старейшим действующим президентом в мире, а также вторым по продолжительности правления ненаследственным лидером — уступая лишь главе Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого.