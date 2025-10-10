На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках работы Третьего комитета («Социальное развитие»), участники были проинформированы о мерах, принятых Азербайджаном для социально-экономического развития и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщил первый секретарь азербайджанского постпредства при ООН Шахрияр Гаджиев, в стране регулярно проводятся инициативы, направленные на улучшение уровня жизни граждан, их социальной защиты и благосостояния. Об этом сообщает «Репорт».

Программа «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», утверждённая президентом, предусматривает комплексные меры для достижения национальных целей. Азербайджан представил четвертый Национальный добровольный обзор (2024), охватывающий период с 2021 по 2024 годы, демонстрируя прогресс в реализации ЦУР до 2030 года.

В результате проводимой политики ежемесячная минимальная зарплата увеличилась в 3,3 раза, а пенсия — в 2,4 раза.

Особое внимание уделено постконфликтному восстановлению, включая разминирование, развитие инфраструктуры, экономическое и социальное возрождение и экологическую устойчивость. В Азербайджане принята национальная ЦУР 18, посвящённая противоминной деятельности. Несмотря на это, число жертв мин достигло 409 человек, что требует усиления международной поддержки.