Израиль и ХАМАС достигли соглашения о полном прекращении огня в секторе Газа, которое предусматривает поэтапный вывод израильских войск примерно с 70% территории анклава, а также одновременное освобождение заложников и палестинских заключённых.

Об этом сообщил египетский источник, близкий к переговорам, в беседе со Sky News Arabia. По его данным, соглашение обсуждалось в ходе переговоров в Шарм-эш-Шейхе.

Отмечается, что после отвода войск к согласованным линиям Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит контроль над 53% территории сектора Газа — это примерно на 4% меньше, чем предусматривала так называемая «жёлтая линия» мирного плана президента США Дональда Трампа. Эта линия является первым этапом вывода войск после начала реализации соглашения об освобождении заложников.

Источник также сообщил Sky News Arabia, что первая фаза соглашения включает освобождение живых израильских заложников и более 2 тыс. палестинских заключенных.