Согласно данным Евростата за второй квартал 2025 года, дольше всех в Европе работают жители Турции — их средняя рабочая неделя составляет 44,1 часа.

Следом идут Черногория (43,1 часа), Сербия (41,8 часа), Босния и Герцеговина (41,3 часа) и Греция (41 час).

Самая короткая рабочая неделя зафиксирована в Нидерландах — всего 31,5 часа. За ними расположились Великобритания (31,9 часа), Дания (33,7 часа), Норвегия (34,6 часа) и Германия (34,7 часа). В Швейцарии, Ирландии и Австрии показатель одинаковый — 35,8 часа в неделю.