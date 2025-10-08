Министерство здравоохранения приступает к массовому применению вакцины против гриппа, недавно ввезённой во страну. Об этом сообщил эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, безопасность вакцины, произведённой французской компанией Sanofi Pasteur, подтверждена Всемирной организацией здравоохранения.

«Это одна из самых широко используемых вакцин в мире. Родители могут быть полностью уверены в её безопасности и спокойно прививать своих детей. Особенно важно, чтобы дети после шести месяцев обязательно проходили вакцинацию», — отметил он.

Гулиев подчеркнул, что прививку не рекомендуется делать во время болезни: «Вакцинацию можно проводить только после полного выздоровления и исчезновения симптомов. Серьёзных побочных эффектов не выявлено — возможны лишь лёгкие реакции, такие как покраснение или повышение температуры. Однако людям с аллергией, особенно на яйца, следует воздержаться от вакцинации», — добавил эксперт.