Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Ирана адмирал Шахрам Ирани в рамках совещания командующих ВМС прикаспийских стран, проходившего в Санкт-Петербурге, провел встречу с командующим ВМС Азербайджана капитаном первого ранга Шахином Мамедовым.

Как пишут иранские СМИ, после встречи азербайджанский командующий охарактеризовал Иран и Азербайджан как «две дружественные, братские и соседние страны», добавив, что «наши народы поддерживают тесное сотрудничество во всех сферах, и между ними существует прочная координация по вопросам, касающимся Каспийского моря».