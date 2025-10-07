Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал календарь международных соревнований на 2026 год. В список включена азербайджанская многодневная гонка, которая пройдет с 10 по 14 мая 2026 года под новым названием «Баку–Ханкенди».

Соревнование будет состоять из пяти этапов и отнесено к категории 2.1 UCI.

Маршрут гонки охватывает следующие регионы Азербайджана:

1-й этап: Баку – Сумгайыт.

2-й этап: Баку – Шамахы – Исмаиллы.

3-й этап: Габала – Шеки – Габала.

4-й этап: Габала – Мингячевир – Гянджа.

5-й этап: Нафталан – Физули – Шуша – Ханкенди.