На днях заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян, недавно награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, оказался в центре скандала из-за употребления алкоголя, сообщает 168.am.

По данным источников издания, 4 октября Костанян находился в одном из пабов в центре Еревана в компании женщины. После нескольких часов употребления спиртного пара вышла на улицу и начала вести себя в общественном месте непристойно — они толкали и оскорбляли друг друга.

Очевидцы, которых было немало, не вмешивались, позволив Костаняну и его спутнице «спокойно выяснить свои взаимоотношения», отмечает 168.am.