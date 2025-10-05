Трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Фрида Карлссон была вынуждена переехать на секретный адрес из-за преследующего её мужчины, сообщает Expressen.

По словам спортсменки, она страдает от действий неназванного 64-летнего мужчины более года. За это время он позвонил ей более 200 раз, регулярно отправлял текстовые и голосовые сообщения и даже караулил у её дома. В телефоне мужчины нашли более семи тысяч фотографий Карлссон.

В апреле преследователя приговорили к двум годам условно, однако спортсменка была вынуждена сменить место жительства, так как не чувствует себя в безопасности.