По итогам публикации первоначальных результатов выборов в местные органы власти Центризбиркомом, правящая партия «Грузинская мечта» заявила о своей победе во всех 64 муниципалитетах страны.

Об этом говорится в официальном заявлении правящей партии, опубликованном на странице в социальной сети Facebook.

«Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения», — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦИК, после обработки 55% протоколов, партия «Грузинская мечта» получает свыше 80% голосов на выборах в органы местного самоуправления. Кандидат на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов по итогам подсчета свыше 73% бюллетеней.