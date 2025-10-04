Евросоюз планирует добавить в санкционный список еще 120 танкеров, связанных с Россией. Об этом передает портал EUObserver со ссылкой на проект документа.

По данным, Европейский союз готовит юридические основания для остановки по меньшей мере 16 судов. После вступления документа в силу общее количество кораблей в санкционном списке достигнет 568.

8 сентября глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что предстоящий 19-й пакет санкций ЕС будет включать ограничения против независимых танкеров, которые перевозят российские нефтепродукты по рыночным ценам, не обращая внимания на попытки США и Евросоюза установить потолки цен на российскую нефть и ее производные. Эти танкеры не пользуются западными страховыми и прочими услугами, что лишает страны Запада базовых рычагов контроля и получения информации об этих судах, поэтому на Западе для них придумали название «теневой флот».