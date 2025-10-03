Хиджабы и никабы запретили во всех школах Ханты-Мансийского автономного округа России.

В Югре во всех школах утверждены локальные акты, запрещающие ношение головных уборов, включая никабы и хиджабы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки округа.

«303 школы приняли решение о запрете. Департамент образования и науки проводил мониторинг. Локальные акты принимаются в течение всего учебного года», — уточнили в ведомстве.

Решения школы принимают самостоятельно, с учетом мнения родительских советов и общественности. При этом в документах подчеркивается, что головной убор не является исключительно элементом религиозной принадлежности. Ученикам нельзя носить любые аксессуары на голове — косынки, тюбетейки или шляпы.

«Перед поступлением в школу родители знакомятся со всеми нормативными актами, включая требования к внешнему виду, и подтверждают это подписью. В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную», — пояснили в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. Кроме того, родители и учащиеся могут изменить параметры документа с учетом мнения большинства.