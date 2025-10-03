Великий герцог Люксембургский Анри отречется от престола в пользу своего сына Гийома 3 октября, завершив 25-летнее правление, сообщает Associated Press.

О своём решении монарх объявил во время рождественской речи 25 декабря 2024 года, отметив, что пришло время уйти на пенсию. Анри занимает пост великого герцога с 7 октября 2000 года, став девятым правителем Люксембурга и одним из 12 монархов Европы. Он вступил на престол после отречения своего отца Жана, который правил 36 лет.

Процесс передачи власти к наследному герцогу Гийому начался в 2024 году: 43-летний Гийом взял на себя многие обязанности, выступая лейтенантом-представителем герцогства. Вместе с ним на престол взойдет его супруга — бельгийская графиня Стефани де Ланнуа.