На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был поднят вопрос о судьбе почти 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате агрессии Армении.
В рамках сессии заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие во встрече высокого уровня на тему «Пропавшие без вести во время вооружённых конфликтов: расширение поиска ответов».
В своём выступлении Мамедов привлёк внимание к трагической судьбе пропавших и призвал к усилению международных усилий, направленных на установление истины и обеспечение справедливости для пострадавших и их семей.
On the sidelines of #UNGA80, Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Elnur Mammadov participated at the High-Level Meeting on “Missing Persons in Armed Conflict: Advancing the Search for Answers.”
In his statement Deputy Minister drew attention to the fate of nearly
