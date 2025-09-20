Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social потребовал от Венесуэлы немедленно принять обратно всех граждан страны, выдворяемых с территории США.

«Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире лечебницы для душевнобольных, которых венесуэльское «руководство» насильно переместило в Соединенные Штаты Америки», — написал глава Белого дома.

При этом Трамп добавил, что Каракас «заплатит неизмеримую цену», если не выполнит это требование.