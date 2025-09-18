ФИФА опубликовала обновленный сентябрьский рейтинг национальных сборных.

Сборная Азербайджана по футболу опустилась на две позиции, заняв 124-е место с показателем 1148,09 очка. В этот период команда провела два матча отборочного турнира ЧМ-2026: проиграла Исландии со счетом 0:5 и сыграла вничью с Украиной – 1:1.

Ближайшими конкурентами Азербайджана являются Зимбабве (1133,75 очка) и Малайзия (1148,23 очка).

Соперники азербайджанской сборной по отбору на ЧМ-2026 располагаются в рейтинге следующим образом: Франция – 2-е место (1870,92), Украина – 28-е (1543,06), Исландия – 74-е (1343,09).

Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит так: Испания (1875,36), Франция (1870,92), Аргентина (1870,32), Англия (1820,44), Португалия (1779,55), Бразилия (1761,6), Нидерланды (1754,17), Бельгия (1739,54), Хорватия (1714,2) и Италия (1710,06).