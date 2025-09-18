Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения Марту Кос.

Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Марта Кос передала главе государства поздравления в связи с успехами в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижением мирной повестки. Гостья заявила, что Европейский Союз продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение прочного мира в регионе, и деятельность Азербайджана в области гуманитарного разминирования.

Комиссар Марта Кос отметила, что между Европейским Союзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в сфере энергетики, а также подчеркнула, что имеются большие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспорта.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свою встречу с председателем Совета Европейского Союза Антонио Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшуюся в Тиране в мае этого года.

Глава государства выразил признательность за поздравления и подчеркнул, что Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению повестки мира в регионе. Отметив наличие хороших возможностей для налаживания транспортных связей в регионе, Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан проводит интенсивную работу по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях. В этой связи он подчеркнул важность автомобильной и железнодорожной линий, ведущих в Зангилан.

Коснувшись вклада нашей страны в обеспечение энергетической безопасности Европы, глава Ильхам Алиев сообщил, что в настоящее время азербайджанский газ экспортируется в 10 европейских стран, в том числе в 8 государств-членов Евросоюза, и отметил, что география экспорта расширилась.

В ходе встречи было сообщено о значительном увеличении объема грузов, поступающих из Центральной Азии в Азербайджан по Среднему коридору, а также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.