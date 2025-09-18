Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сталкивается с растущей критикой в Брюсселе из-за своей позиции по России и действий Израиля в Газе, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Собеседник издания заявил, что если человек не справляется со своей работой, «ее будет делать кто-то другой». По информации Politico, работа Каллас не произвела положительного впечатления на некоторых её коллег по Еврокомиссии и других представителей европейских политических кругов. Отмечается, что у неё сложились напряжённые отношения, в частности, с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Как пишет издание, Каллас критикуют за «ястребиную» позицию в отношении России, одновременно указывая на её неспособность «привлечь Израиль к ответственности» за действия в Газе.