Армения обновит штамп в паспортах для въезда и выезда из страны, чтобы он отражал государственные символы, относящиеся исключительно к Армении и её государственности.

Об этом 15 сентября на традиционном брифинге в Национальном Собрании заявил секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян, отвечая на вопрос о смене печати.

По решению властей, из штампа будет убрано изображение горы Агрыдаг.

По словам депутата, государственные символы не должны содержать излишнюю эмоциональность:

«В наших отношениях с соседями мы опираемся на Алма-Атинскую декларацию, чтобы каждое наше действие, будь то подписание документов или публичные заявления, не посылало соседним странам опасных сигналов».