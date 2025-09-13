В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1 с 15 сентября будет ограничено движение транспорта на ряде столичных улиц и проспектов. Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Временно приостановлена работа автобусных маршрутов №72 и E1, при этом схема движения ещё 20 маршрутов будет изменена.

Среди изменений:

Автобусный маршрут №1 (направление: станция метро «Нефтчиляр»), автобусный маршрут №46 (направление: станция метро «Ахмедли») и автобусный маршрут H1 (направление: Международный аэропорт Гейдар Алиев) будут следовать по улице 28 Мая – улице Диляры Алиевой – улице Ковкаб Сафаралиевой – проспекту Нефтяников – улице Юсифа Сафарова, далее по своей схеме движения;

Автобусный маршрут №2 (направление: станция метро «Дернегюль») будет следовать по улице Диляры Алиевой – улице Ковкаб Сафаралиевой – проспекту Нефтяников – улице Юсифа Сафарова, далее по своей схеме движения;

Автобусный маршрут №4 (направление: станция метро «Хатаи») будет следовать по проспекту Азадлыг – улице Диляры Алиевой – улице Ковкаб Сафаралиевой – проспекту Нефтяников – улице Юсифа Сафарова, далее по своей схеме движения.

Автобусный маршрут №5 будет функционировать в двух направлениях. Первое направление будет охватывать станцию метро «Нариман Нариманов» – улицу Сулеймана Рагимова, второе направление будет охватывать Сальянское шоссе – мечеть Бибихейбат – Бакинский фуникулер (статуя Бахрама Гура).

Автобусный маршрут №6 будет функционировать в двух направлениях. Первое направление будет охватывать станцию метро «Проспект Азадлыг» – сад Ахундова, второе направление будет охватывать 20-й участок – статую Бахрама Гура.

Автобусные маршруты №10, 18, 31, 37, 77 и 205 (направление: станция метро «Ичеришехер») будут следовать по улице Шейха Шамиля – улице Лермонтова – улице Буньяда Сардарова (конечная остановка).

Движение автобусных маршрутов №20, 88A и 120E будет организовано по улице Ковкаб Сафаралиевой. В обратном направлении маршрут будет следовать по проспекту Ходжалы – улице Юсифа Сафарова – улице 28 Мая.

Автобусный маршрут №61 (направление: Центральный Банк) будет следовать по улице Самеда Вургуна – улице Шамси Бадалбейли – улице Рашида Бейбутова (конечная остановка);

Автобусный маршрут №65 (направление: станция метро «Ичеришехер») будет следовать по улице Муртузы Мухтарова – улице Ахмеда Джавада – проспекту Азербайджана (конечная остановка);

Автобусный маршрут №88 (направление: станция метро «28 Мая») будет следовать по проспекту Азадлыг – улице Физули (конечная остановка).

Автобусный маршрут №125 (направление: станция метро «28 Мая») будет охватывать Локбатанский круг – Бакинскую кольцевую дорогу – улицу Микаила Мушфига – Бадамдарский круг – улицу Микаила Мушфига – улицу Абдуллы Шаига – улицу Мирзааги Алиева – улицу Шамси Бадалбейли – улицу Сулеймана Рустама (конечная остановка ЦТО «28 Мая»).

Автобусный маршрут №149 будет следовать от поселка Сахиль до торгового центра «Бина» (ЦТО «Локбатан»).

Горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения.