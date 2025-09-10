Глава МВД Польши подписал распоряжение о временном закрытии границы с Беларусью в связи с началом совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Ограничения распространяются как на въезд, так и на выезд людей и транспорта, включая железнодорожное сообщение.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что решение принято в целях обеспечения национальной безопасности. В ночь с 11 на 12 сентября будут закрыты все погранпереходы на белорусском направлении. Польские власти заявили, что внимательно отслеживают ход учений, которые проходят вблизи границ НАТО.