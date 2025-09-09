Милли Меджлис Азербайджана приступил к рассмотрению нового законопроекта «О внутренних войсках Азербайджанской Республики». Документ обсудили члены парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Законопроект определяет задачи и полномочия внутренних войск, включая защиту конституционного строя, суверенитета страны, охрану общественного порядка и безопасности.

Особое внимание уделено правам и обязанностям военнослужащих, условиям применения физической силы, специальных средств и оружия, а также контролю за их использованием.

Депутат Арзу Нагиев отметил, что в новом законопроекте расширены направления деятельности внутренних войск.

Проект состоит из шести глав и 30 статей, охватывает состав войск, направления деятельности и материально-техническое обеспечение.