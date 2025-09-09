Президент России Владимир Путин рассматривает массовое возвращение участников боевых действий как риск для стабильности общества и своей политической системы. Об этом сообщили Reuters три источника, близкие к Кремлю.

По словам собеседников издания, Кремль опасается повторения ситуации после войны в Афганистане, когда ветераны способствовали росту преступности в 1990-е.

Источники отмечают, что многие вернувшиеся не смогут зарабатывать столько, сколько получают сейчас. Так, новобранец из Москвы за первый год службы в Украине получает не менее 5,2 млн рублей ($65 000), включая аванс 1,9 млн рублей ($24 000) — почти равный средней годовой зарплате в столице.