Всемирно известный фотограф Реза Дегати стал основным спикером и ментором на 9-й Фото-встрече Международной федерации фотоискусства (FIAP), которая прошла в китайской провинции Юньнань. Организаторами мероприятия выступили FIAP, Общество фотоискусства Китая, а также Департамент внешних связей и Департамент культуры и туризма региона.

В течение 15 дней Реза Дегати путешествовал вместе с более чем 400 фотографами из 40 стран, включая Китай, делился своим профессиональным опытом, показывал снимки и видеоматериалы, сделанные в разных уголках мира.

Особое внимание он уделил теме Карабаха. В своем выступлении фотограф отметил, что был поражен: из 400 участников лишь представитель Турции знал правду о событиях в Карабахе, в то время как остальные были знакомы только с армянской версией.

«Это показывает, что впереди нас ждет еще долгий путь по распространению правды о Карабахе. Но я уверен, что истина восторжествует», — подчеркнул Дегати, которого цитирует «Азертадж».

Его выступление вызвало большой интерес среди участников встречи и стало одной из ключевых тем обсуждений.