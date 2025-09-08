Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия после вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий фактически готовится к войне с Россией. По его словам, Хельсинки «создаёт плацдарм для нападения».

В колонке для ТАСС Медведев отметил, что НАТО активно осваивает все пять операционных сред Финляндии — сушу, море, воздух, космос и киберпространство.

«После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», — пишет Медведев.

У России, по его словам, есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях.

«Заложенные в Договор 1947 года $300 млн репараций, из которых по факту было выплачено $226,5 млн, были со стороны России жестом доброй воли, не оцененным сегодняшними поколениями

Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия. Верховный суд Карелии оценил его в 20 трлн рублей. Мы имеем на это все основания ipso jure. Особенно на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием», — добавил он.

Это первый случай с начала войны в Украине, когда высокопоставленный российский представитель напрямую обвинил западную страну в подготовке военного нападения.