Посольство Азербайджана в Нидерландах приняло участие в традиционном «Фестивале посольств» в Гааге, организованном мэрией города. Мероприятие прошло на исторической площади Lange Voorhout под девизом «Открой для себя мир за один день», сообщает «Азертадж».

В фестивале приняли участие около 60 стран, а азербайджанский павильон стал одним из самых посещаемых благодаря разнообразию экспонатов и материалов, отражающих историю, культуру и туристический потенциал страны. Посетители могли увидеть национальные ковры, костюмы, а также попробовать блюда азербайджанской кухни: плов, долму, кебаб, гутаб и сладости.

Мэр Гааги Ян ван Занен посетил павильон, пообщался с послом Мамедом Ахмедзаде и выразил восхищение богатым культурным наследием и традициями гостеприимства Азербайджана.

В рамках фестиваля выступила танцевальная группа «Кавказ», представив национальные танцы, включая «Яллу». Зрители активно поддерживали коллектив аплодисментами и сами участвовали в танцах.

Фестиваль подчеркнул значимость продвижения азербайджанской культуры на международной арене и продемонстрировал богатое наследие и творческий потенциал народа.