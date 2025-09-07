Центр обеспечения здравоохранения объявил тендер на закупку препаратов для профилактики инфекционных заболеваний среди детей на период 2023–2027 годов. Общая предполагаемая стоимость закупки составляет 4,001 млн манат.

В рамках тендера планируется закупка вакцин против туберкулёза — 11 514 флаконов, оральной полиовакцины, вакцины против гепатита B, кори, паротита и краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка.

Известно, что закупка вакцин направлена на обеспечение эффективной иммунизации детей и профилактику распространения инфекционных заболеваний в стране.