Азербайджан провёл встречу высокого уровня, посвящённую климатическим вызовам, стоящим перед Африканским континентом. По инициативе и при организации председательства Азербайджана в COP29 состоялась встреча высокого уровня министров на тему: «Климатические вызовы Африканского континента: особая ситуация Африки и ответ на потребности».

Мероприятие прошло в рамках второй Африканской климатической недели Конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC), которая проходит в столице Эфиопии — Аддис-Абебе.

В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, а также свыше 200 участников из различных международных организаций и фондов.

На церемонии открытия с речами выступили председатель COP29 Мухтар Бабаев, назначенный председатель COP30 Андре Корреа до Лаго, министр планирования и развития Эфиопии Фитсум Ассефа Адела, представитель председателя Комиссии Африканского союза, посол Амр Альджоваили и председатель группы африканских переговорщиков UNFCCC Ричард Муйунги

Мероприятие продолжилось двумя пленарными сессиями.

Встреча высокого уровня министров завершилась заключительной речью председателя COP29 Мухтара Бабаева и назначенного председателя COP30 Андре Корреа до Лаго.