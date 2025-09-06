7 сентября жители Земли станут свидетелями второго и последнего в этом году полного лунного затмения. В этот вечер Луна приобретет драматичный красноватый оттенок — эффект, который в народе называют «Кровавой Луной».

Астрономы объясняют: явление происходит, когда Земля полностью заслоняет солнечный свет, а его преломленные и рассеянные лучи окрашивают спутник в огненно-красные тона.

Согласно расчетам, полная фаза затмения начнется в 21:30 и достигнет максимума в 22:11. Красное сияние Луны продлится около 82 минут.

Явление будет видно в Европе, Азии, Африке и Австралии. В Азербайджане наблюдать «Кровавую Луну» можно будет с вечера и почти до полуночи.